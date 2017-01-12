20 dolarlık uyuşturucu kavgası üzerine iki kişiyi öldüren Wilkins, 2017'de ülkede idam edilen ilk kişi oldu



ABD'de yeni yılın ilk idamı bugün gerçekleşti. Aralarında 20 dolarlık uyuşturucu yüzünden çıkan tartışma üzerine iki kişiyi öldüren 48 yaşındaki Christopher Wilkins, zehirli iğneyle idam edildi.



İdam kararını temyiz eden Wilkins'in avukatı Hilary Sheard, idama üç saat kala temyizin geri çevrildiğini söyledi.



ABD'de 2016 yılında 20 kişi idam edilmişti. Bu rakamın 1980'den bu yana en düşük rakam olduğu belirtiliyor.







kaynak:habertürk