ABD'DE ALEVLERİN ÖNÜ KESİLEMİYOR
Arizona ve California eyaletlerinde devam eden orman yangınları 8 bin 300 hektar alanı küle çevirdi. Yanan birçok ev arasında Bing Bang Teori dizisinin yıldızı Johnny Galecki'nin evi de bulunuyor. Arizona'da olağanüstü hal ilan edildi.
ABD'nin güneybatı eyaletleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. Sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu Arizona'nın Prescott Ulusal Ormanı'nda çıkan yangın nedeniyle Yavapai bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.
Alevler, saatteki hızı 56 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle 8 bin 300 hektar alanın küle dönmesine yol açtı.
Prescott kentine giden ana yollar yangın nedeniyle kapandı. Mayer ve Dewey-Humboldt kasabasında yaşayan binlerce insan ise tahliye ediliyor.
kaynak:milliyet
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