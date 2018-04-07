ABD'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ, KAZADA 2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin Kentucky eyaletinde rutin uçuş için havalanan askeri helikopter kısa sürede arızalanarak yere çakıldı. Kazada 2 asker hayatını kaybetti.
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 2 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin Kentucky eyaletindeki Fort Campbell, askeri üssünden havalanan Amerikan Ordusuna ait AH-64E Apache tipi bir helikopterinin kalkışından sonra boş bir araziye düşmesi sonucunda 2 askerin öldüğü belirtildi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait AH-64E Apache tipi bir helikopterin, Fort Campbell'daki rutin eğitim uçuşunu sürdürdüğü sırada düşmesi sonucunda ABD ordusuna mensup iki askeri personelin öldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.
Öte yandan, ABD'de ordusunda son bir hafta içeresinde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan dört ayrı havacılık kazasının yaşandığı belirtildi
Kaynak: haberinburada
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