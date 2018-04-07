Son Dakika! Antalya'da Yemekten Zehirlenen Çok Sayıda Asker Hastaneye Kaldırıldı
Valilik'ten İlk Açıklama Geldi, Herkes Derin Bir 'oh' Çekti!
Cyle Larin, Beşiktaş Kariyerine Golle Başladı
Türkiye'ye Akın Eden Afgan Göçmenlerden 591'i Sınır Dışı Edilecek
Dünya Bu Golü Konuşuyor! Kaleci 60 Metreden Avladı
Bakan Veysel Eroğlu Gribal Enfeksiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı
Emniyet Müdürü Eğitim Verdi, Muhtarlar Silah Kuşandı!
Abd'de Askeri Helikopter Düştü, Kazada 2 Asker Hayatını Kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
Beşiktaş, Evinde Konuk Ettiği Göztepe'yi 5-1 Yendi
Boğaz'daki Kazayı Teknede Çığlıklar Atarak İzlediler!
Vodafone Park'ta Beşiktaş Taraftarını Çıldırtan Pozisyon!
Muharrem Usta Trabzonspor'a Gözyaşlarıyla Veda Etti
Yalının Yanındaki Çay Bahçesinde Oturanlar Gemiyi Görünce Kaçacak Yer Aradı
Kadro Dışı Kalan Emre Mor Sessizliğini Bozdu!
Burak Yılmaz: Böyle Bir Başkan İlk Kez Görüyorum
Bayern Münih Üst Üste 6. Kez Şampiyon
Herkes Konuşmuştu, Erdoğan İlk Kez Yanıt Verdi: Kanalizasyon Çukuru!
Beştepe'den Tel Rıfat Çıkışı: Operasyona Gerek Kalmayabilir!
Ankaragücü, Evinde Konuk Ettiği Giresunspor'u 3-2 Yendi

ABD'de Askeri Helikopter Düştü, Kazada 2 Asker Hayatını Kaybetti

ABD'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ, KAZADA 2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Kentucky eyaletinde rutin uçuş için havalanan askeri helikopter kısa sürede arızalanarak yere çakıldı. Kazada 2 asker hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Nisan 2018, 21:40
Puan Ver : Abd'de Askeri Helikopter Düştü, Kazada 2 Asker Hayatını Kaybetti(7/10)3

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir askeri helikopterin düştüğü ve içinde bulunan 2 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Fort Campbell, askeri üssünden havalanan Amerikan Ordusuna ait AH-64E Apache tipi bir helikopterinin kalkışından sonra boş bir araziye düşmesi sonucunda 2 askerin öldüğü belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait AH-64E Apache tipi bir helikopterin, Fort Campbell'daki rutin eğitim uçuşunu sürdürdüğü sırada düşmesi sonucunda ABD ordusuna mensup iki askeri personelin öldüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

Öte yandan, ABD'de ordusunda son bir hafta içeresinde beş kişinin ölümüyle sonuçlanan dört ayrı havacılık kazasının yaşandığı belirtildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  Askeri  Helikopter  Düştü  Kazada  2  Asker  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER