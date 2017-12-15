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Abd'de Bir Kadının Kara Para Aklayarak Deaş'a Gönderdiği İddia Edildi
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ABD'de Bir Kadının Kara Para Aklayarak DEAŞ'a Gönderdiği İddia Edildi

ABD'DE BİR KADININ KARA PARA AKLAYARAK DEAŞ'A GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

ABD'nin New York kentinde bir kadının, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerinden kara para akladığı ve bu parayı da DEAŞ'a göndermeye çalıştığı iddia edildi.

Tarih : 15 Aralık 2017, 10:10
Puan Ver : Abd'de Bir Kadının Kara Para Aklayarak Deaş'a Gönderdiği İddia Edildi(5/10)1

ABD'nin New York kentinde bir kadın, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerinden kara para aklamak ve bu parayı daha sonra DEAŞ'a (Irak Şam İslam Devleti) para göndermeye çalışmakla suçlandı.

HİLELİ ŞEKİLDE KREDİ ÇEKTİĞİ BELİRLENDİ

Mahkeme, 27 yaşındaki Zoobia Shahnaz'a, dolandırıcılık, kara para suçu için tuzak kurma ve kara para aklama suçlamalarını yöneltti. Pakistan'da doğan Shahnaz ABD'deki bir hastanede, laboratuvar teknisyeni olarak çalışıyordu. Savcılar, Shahnaz'ın kredi kartları üzerinden, hileli bir şekilde 85 bin dolar kredi çektiğini belirtti.

TÜRKİYE'YE DE PARA GÖNDERMİŞ

İddialara göre Shahnaz, 85 bin dolara, banka hesaplarından çektiği 22 bin doları eklediği ve Pakistan, Çin ve Türkiye'deki alıcılara para gönderdi. Bu paranın bir bölümü Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle gönderildi.SAVCILAR: TÜRKİYE ÜZERİNDEN SURİYE'YE GEÇMEYİ PLANLADISavcılar, kadının Temmuz ayında Pakistan pasaportu aldığını, İstanbul'da mola verecek şekilde bir Pakistan bileti aldığını, amacının Suriye'ye geçmek olduğunu söyledi. Shahnaz, New York'taki John F Kennedy Havalimanı'nda, uçağa binmeden önce gözaltına alındı.

Bu sırada yanında, 9500 dolar nakit para bulunuyordu. ABD'de bir kişinin yasal bildirim yapmadan ülkeden çıkarabileceği nakit para limiti 10 bin dolar.

30 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Kadının kullandığı elektronik cihazlarda yapılan incelemeler, online olarak DEAŞ'la bağlantılı birçok arama yaptığını ortaya koydu.Shahnaz'ın 'bir terör örgütüne yardım için kara para aklama' suçlamasından 20 yıl, banka dolandırıcılığı suçlamasından ise 30 yıl hapsi isteniyor.Shahnaz'ın avukatı Steve Zissou, müvekkilinin yaptığının, Suriyeli mültecilere para göndermeye çalışmak olduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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