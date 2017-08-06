ABD'DE BÜYÜKANNENİN ARAÇTA UNUTTUĞU BEBEK ÖLDÜ
Bebek arabaydı, büyükanne inerken almayı unuttu. Saatler sonra hatırladığında bebek için artık çok geçti.
ARABADA UNUTULAN 4 AYLIK BEBEK ÖLDÜ
ABD'nin Oklahoma eyaletinde, büyükannenin araçta unuttuğu 4 aylık bebek aşırı sıcaklıktan hayatını kaybetti. Oklahomalı emniyet yetkilisi Mark Opgrande, büyükannenin serbest bırakıldığını ancak olayla ilgili araştırmaların sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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