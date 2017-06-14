ABD'DE CUMHURİYETÇİ SİYASETÇİYE SİLAHLI SALDIRI
ABD'nin Virginia eyaletinde Cumhuriyetçi siyasetçi Steve Scalise ve yardımcıları beyzbol oynarken silahlı saldırıya uğradı.
Washington DC'nin komşusu kentlerden Alexandria'da polis 'birkaç el ateş sesi duyulduğunu', soruşturmanın devam ettiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
Fox News, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi çoğunluk grubun lideri Steve Scalise ve yardımcılarının vurulduğunu duyurdu.
Bir görgü tanığı Twitter hesabından silah seslerinin YMCA beyzbol sahasından geldiğini yazdı.
Bölgeye saldırıdan sonra çok sayıda polis sevk edildi.
kaynak:bbc
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar