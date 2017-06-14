

Washington DC'nin komşusu kentlerden Alexandria'da polis 'birkaç el ateş sesi duyulduğunu', soruşturmanın devam ettiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.



Fox News, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi çoğunluk grubun lideri Steve Scalise ve yardımcılarının vurulduğunu duyurdu.



Bir görgü tanığı Twitter hesabından silah seslerinin YMCA beyzbol sahasından geldiğini yazdı.



Bölgeye saldırıdan sonra çok sayıda polis sevk edildi.







kaynak:bbc