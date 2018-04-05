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ABD'de F-16 uçağı düştü!

ABD'DE F-16 UÇAĞI DÜŞTÜ!

ABD Hava Kuvvetleri, eğitim için havalanan F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğünü bildirdi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 01:40
Puan Ver : Abd'de F-16 Uçağı Düştü!(9/10)5

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğü bildirildi.

RUTİN EĞİTİM İÇİN HAVALANMIŞTI

Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, üsten rutin eğitim için havalanan F-16 uçağının yerel saatle 10.30'da (TSİ 20.30) düştüğü ifade edildi.

PİLOTLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  F-16  Uçağı  Düştü    haber

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