ABD'DE F-16 UÇAĞI DÜŞTÜ!
ABD Hava Kuvvetleri, eğitim için havalanan F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğünü bildirdi.
ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 tipi savaş uçağının Nevada eyaletinde düştüğü bildirildi.
RUTİN EĞİTİM İÇİN HAVALANMIŞTI
Nevada eyaletinde bulunan Nellis Hava Kuvvetleri Üssünden yapılan yazılı açıklamada, üsten rutin eğitim için havalanan F-16 uçağının yerel saatle 10.30'da (TSİ 20.30) düştüğü ifade edildi.
PİLOTLA İLGİLİ BİLGİ VERİLMEDİ
Açıklamada, pilotun durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
Kaynak: haberinburada
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