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Abd'de Gizli Oturum! Türkiye'yi Köşeye Sıkıştırma Planı Yaptılar
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ABD'de gizli oturum! Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planı yaptılar

ABD'DE GİZLİ OTURUM! TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMA PLANI YAPTILAR

Washington'da gerçekleşen 3'lü komite tolantısı öncesi ABD Kongresi'nde, Türkiye aleyhine gizli bir oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planı yapıldı.

Tarih : 09 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Abd'de Gizli Oturum! Türkiye'yi Köşeye Sıkıştırma Planı Yaptılar(7/10)3

Suriye, FETÖ ve PKK konularında Türkiye-ABD arasındaki görüş ayrılıklarına çözüm bulmak için kararlaştırılan 3'lü komite toplantılarından ilki dün Washington'da gerçekleştirildi.

TOPLANTI ÖNCESİ GİZLİ OTURUM GÖZE ÇARPTI

Komitelerin ilki Suriye konusuyla toplandı. Türkiye'nin Münbiç'i terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi görüşüldü. Ancak toplantı öncesi ABD Kongresi'nde gerçekleşen gizli bir oturum göze çarptı.

TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMA PLANLARI YAPILDI

Akşam'dan Yavuz Atalay'ın haberine göre; kongre kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre oturumda komite toplantılarına karşı pozisyon alındı ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırma planları yapıldı.

"TÜRKİYE'Yİ F-35 PROJESİNİN DIŞINA İTELİM"

Bazı üyeler, Rusya'dan S-400 alması karşılığında "Türkiye'yi F-35 projesinin dışına itelim" ifadesini kullandı. Bazları da, Türkiye'nin F-35 projesinin tedarikçisi olduğunu iddia ederek, "Türkiye'den artık parça almayalım" dedi. Ancak Türkiye F-35'in tedarikçisi değil projenin ortağı olduğu için böyle bir ihtimal bulunmuyor.

"YENİ VİZE KRİZİ YARATALIM"

Öte yandan toplantılardan ABD lehine sonuçlar çıkmaması durumunda yeni bir vize krizi yaratılması da teklif edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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