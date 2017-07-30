Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü
Çırılçıplak Yürüyerek Etrafa Gülüşler Atan Kadına 3.300 Euro Para Cezası Kesildi
Eski Fenerbahçeli Krasic, Avustralya Takımı Sydney'e Gitti
Kaybolan Minik Berrak, İz Takip Köpeği Şah Sayesinde Evine Döndü
İstanbul'un İntihar Girişimcisi Şovmeni, Bu Sefer Şişli'de Avm'nin Çatısına Çıktı
Bakan Eroğlu, Mümkün Olsa İstanbul'u Terk Ederim Diyen Profesör Kadıoğlu'na Çok Kızdı
Şanlıurfa'da Seyyar Satıcı Atatürk Büstüne Tahra İle Saldırdı
Fenerbahçe Stoch İçin Gelen Teklifi Kabul Etti
Tsk Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar
Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
Antalya'ya Gelen Turist Sayısı 5 Milyonu Aştı
Toprakla Üzeri Örtülen Mezarları Görenler, Yatır Sanıp Dua Ediyor
Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
Genç Kızların Bayıldığı Oyuncak Ayıya Uyuşturucu Sakladılar
Almanlar, Yolda Bulduğu Altın Ve Para Dolu Çantayı Polise Götüren Yakup'u Konuşuyor
Fetö'nün Yeni Taktiği Deşifre Oldu! Whatsapp'ta Bu Mesajlara Dikkat
Antalya'daki Festival Çarşısı'ndaki Yangında 100 İş Yeri Kül Oldu
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklık 2 İla 4 Derece Daha Da Artacak
Hasret'in 7 Yıllık Yalnızlığı Bitirmek İçin Kıtalar Arası Çalışma!

ABD'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti

ABD'DE HRİSTİYAN KADIN, İSLAM'I ARAŞTIRIP MÜSLÜMAN OLMAYI SEÇTİ

ABD'nin New York eyaletinde, Jasmine adlı Hristiyan kadın, camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslam'ı araştırarak kendi isteğiyle seçtiğini dile getirdi.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 16:20
Puan Ver : Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti(5/10)1

ABD'nin New York eyaletinde Jasmine adlı Hristiyan kadın, camiye giderek Müslüman oldu. Bir süredir arayış içinde olduğunu ve İslam'ı araştırarak kendi arzusuyla Müslüman olduğunu belirtti.

BROOKLYN EYÜP SULTAN CAMİİ'NE BAŞVURARAK BURADA MÜSLÜMAN OLDU

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde camiye müracaat eden Alman asıllı Amerikan vatandaşı Jasmine Kudaibergen, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Brooklyn Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Kudaibergen, kendi arzusuyla Müslüman olmak için İslam'ı araştırdığını, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

CAMİ İMAMI, İHTİDA BELGESİ VE KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

New York'ta yaşayan 30 yaşındaki Kudaibergen, "Bir süredir arayış içindeydim. Allah razı olsun New York Eyüp Sultan Camii İslam dini hakkında bilgiler verdi. Elhamdülillah Müslümanım" dedi. Cami imam hatibi İbrahim Yavaş'ın eşi Sümeyye Sultan Yavaş ile katıldığı ihtida (din değiştirip İslam'ı seçme) töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İbrahim Yavaş, İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra, Müslüman olan Kudaibergen'a ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  Hristiyan  Kadın  İslam  I  Araştırıp  Müslüman  Olmayı  Seçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER