ABD'DE HRİSTİYAN KADIN, İSLAM'I ARAŞTIRIP MÜSLÜMAN OLMAYI SEÇTİ
ABD'nin New York eyaletinde, Jasmine adlı Hristiyan kadın, camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İslam'ı araştırarak kendi isteğiyle seçtiğini dile getirdi.
ABD'nin New York eyaletinde Jasmine adlı Hristiyan kadın, camiye giderek Müslüman oldu. Bir süredir arayış içinde olduğunu ve İslam'ı araştırarak kendi arzusuyla Müslüman olduğunu belirtti.
BROOKLYN EYÜP SULTAN CAMİİ'NE BAŞVURARAK BURADA MÜSLÜMAN OLDU
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde camiye müracaat eden Alman asıllı Amerikan vatandaşı Jasmine Kudaibergen, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Brooklyn Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Kudaibergen, kendi arzusuyla Müslüman olmak için İslam'ı araştırdığını, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.
CAMİ İMAMI, İHTİDA BELGESİ VE KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ
New York'ta yaşayan 30 yaşındaki Kudaibergen, "Bir süredir arayış içindeydim. Allah razı olsun New York Eyüp Sultan Camii İslam dini hakkında bilgiler verdi. Elhamdülillah Müslümanım" dedi. Cami imam hatibi İbrahim Yavaş'ın eşi Sümeyye Sultan Yavaş ile katıldığı ihtida (din değiştirip İslam'ı seçme) töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İbrahim Yavaş, İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra, Müslüman olan Kudaibergen'a ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
- Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü
- Kaybolan Minik Berrak, İz Takip Köpeği Şah Sayesinde Evine Döndü
- İstanbul'un İntihar Girişimcisi Şovmeni, Bu Sefer Şişli'de Avm'nin Çatısına Çıktı
- Tsk Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sıcaktan Uyuyamayan Köpek, Çareyi Buzdolabında Buldu!
- 3400 Yolcusuyla Seyahat Eden Gemide Kendisine Gülen Eşini Öldürdü
- Son Dakika! İstanbul'da Olağanüstü Mescid-İ Aksa Toplantısı
- Meslektaş Kurbanı Oldu! Elektrikçi Şakazedenin Centilmenliği Kamerada
- Abd'ye Yaptırım Misillemesi! Rusya, Abd'li Diplomatların Sayısını Düşürüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar