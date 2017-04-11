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abd'de ilkokula silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'DE İLKOKULA SİLAHLI SALDIRI: 2 ÖLÜ

ABD'ninCalifornia eyaletindeki San Bernardino kentinde bulunan North Park ilkokulunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Tarih : 11 Nisan 2017, 10:02
Puan Ver : Abd'de İlkokula Silahlı Saldırı: 2 Ölü(6/10)4




 Polisten yapılan açıklamada saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu kaydedildi. Saldırıda 2 çocuğun da yaralandığı öğrenilirken, durumlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.


 


 


 


kaynak:sabah









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