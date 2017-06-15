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abd'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİNİN ALTINDA

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 237 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.

Tarih : 15 Haziran 2017, 17:37
Puan Ver : Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında(9/10)10


ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 237 bine gerileyerek beklentinin altında gerçekleşti.



ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 10 Haziran ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 237 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 241 bin düzeyindeydi.



3 Haziran'la biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları ise revize edilmeyerek 245 binde bırakıldı.



Veriler, ayrıca son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta itibarıyla bin kişilik artışla 243 bine çıktığını gösterdi.



 



kaynak:fortuneturkey








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