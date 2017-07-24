ABD'DE KAMYON KASASINDA 10 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde, bir hipermarketin açık otoparkında park halindeki kamyonun kasasında yasa dışı göçmen oldukları düşünülen 8 kişinin cesedinin bulunduğu olayda, baygın halde hastaneye kaldırılan 38 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.
YARALILARIN 4'Ü ÇOCUK
ABD Göçmen ve Gümrük İdaresi yetkilisi Thomas Homan, kamyonun kasasında baygın bulunan Meksika uyruklu kişilerin 4'ünün çocuk olduğunu ve birinin durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi.
KAÇAKÇILARIN İŞİ
San Antonio emniyetinden yapılan açıklamada, olayın insan kaçakçılığı suçu kapsamında soruşturulduğu belirtilmişti.
Cumartesi gece saatlerinde kamyondan inen bitkin haldeki kişinin otopark görevlisinden su istemesiyle ortaya çıkan trajedinin ardından kamyon şöförü gözaltına alınmıştı.
GÜN İÇİNDE BAZI GÖÇMENLER KAÇIRILMIŞ
Otoparkın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis dedektifleri, gün içerisinde araçlarla gelen kişilerin kamyon kasasındaki insanlardan bazılarını götürdüklerini tespit etmişti.
19 CESET İÇİN 34 YIL HAPİS VERİLMİŞTİ
ABD'de daha önce 2003 yılında kamyon kasasında Teksas'ın güneyinden Houston şehrine götürülen 19 kaçak işçi yaşamını yitirmişti.
İşçileri taşıyan kamyonun şoförü, 34 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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