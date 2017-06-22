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abd'de katledilen müslüman genç kız için binlerce kişi toplandı

ABD'DE KATLEDİLEN MÜSLÜMAN GENÇ KIZ İÇİN BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

Beyzbol sopasıyla öldürülen 17 yaşındaki Hassanen'i anmak üzere bir araya gelenler arasında, her dinden ve inançtan insan vardı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:47
Puan Ver : Abd'de Katledilen Müslüman Genç Kız İçin Binlerce Kişi Toplandı(9/10)8


ABD'de geçen pazar günü öldürülen 17 yaşındaki Nabra Hassanen için bir anma töreni gerçekleştirildi. Virginia eyaletinin Reston kentindeki Lake Anne Plaza'ya ülkenin dört bir yanından binlerce kişi geldi.



Etkinlikte konuşan Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu (ADAMS Center) Başkanı İmam Macid, "Sizler Nabra'nın taşıdığı ruhu temsil ediyorsunuz. Tüm bu yaşananlar arasında aslında tek bir toplum olarak bir arada olduğumuzu görüyoruz" dedi.



 



kaynak:milliyet








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