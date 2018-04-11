ABD'nin "Kıyamet Günü" uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch havalandı. Uçak olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış durumda.

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen 'CivMilAir' sitesi, ABD'nin 'kıyamet günü' uçağı olarak bilinen E-4B Nightwatch uçağını havalandırdığını bildirdi.

NÜKLEER SALDIRI DURUMUNDA KOMUTA MERKEZİ OLARAK TASARLANDI

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarının, olası bir nükleer saldırı durumunda komuta merkezi olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ve donatılmış versiyonu.

1 HAFTA BOYUNCA HAVADA KALABİLİYOR

E-4B Nightwatch, yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor. E-4B'nin üzerinde kurulan ekipmansa nükleer patlamanın zarar verici faktörlerinden korunmuş durumda.

BAZI SEYAHATLERDE ABD BAŞKANINA EŞLİK EDİYOR

Uçağın niçin havalandığı konusunda hala açıklayıcı bir bilgi verilmedi. Bu uçakların bazı yurtdışı seyahatlerde ABD Başkanı'na eşlik ettiği biliniyor.

Kaynak: haberinburada