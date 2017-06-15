ABD'DE KONGRE ÜYELERİNİN TARANDIĞI SALDIRIYLA İLGİLİ ŞOKE EDEN DETAY!
ABD'de beyzbol oynayan kongre üyelerini hedef alan saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki James Hodgkinson ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Amerika Birleşik Devletleri, dün Virginia'da beyzbol oynayan kongre üyelerinin uğradığı silahlı saldırının şokunu yaşarken, saldırıyla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı.
Üst düzey Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Steve Scalise'ın da aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki James Hodgkinson'un saldırıdan önce sahada bulunan bazı kongre üyeleriyle konuştuğu ve beyzbol oynayanların 'Cumhuriyetçi' mi yoksa 'Demokrat' mı olduklarını sorduğu belirtildi.
Öte yandan Hodgkinson'ın, 2016'da Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından olan Bernie Sanders'ın seçim kampanyasında gönüllü olarak çalıştığı ifade edildi. Sanders, Senato'da yaptığı konuşmada Hodgkinson'ın kendi kampanyasında çalıştığını doğrularken, saldırıyı kınadığını söyledi.
kaynak:habertürk
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