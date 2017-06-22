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abd'de kongre üyesine silahlı saldırı

ABD'DE KONGRE ÜYESİNE SİLAHLI SALDIRI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 16 Haziran'da başkent Washington yakınlarında bazı Kongre üyelerine silahlı saldırı düzenleyen James Hodgkinson'ın "tek başına hareket ettiğini" ve "saldırının bir terör saldırısı olmadığını" açıkladı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 11:01
Puan Ver : Abd'de Kongre Üyesine Silahlı Saldırı(8/10)7


FBI yetkilisi Timothy Slater, saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında basın toplantısı düzenledi.



Slater, saldırıyı düzenleyen 66 yaşındaki Hodgkinson'ın daha önce Kongre'ye yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığını ve saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.



"Saldırıyı bir terör saldırısı olarak ele almıyoruz." diyen Slater, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.



Virginia eyaletinin Alexandria kentinde geçen çarşamba Kongre üyelerinin beyzbol antrenmanı yaptığı sahaya düzenlenen silahlı saldırıda, ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Denetçisi Louisiana vekili Steve Scalise'in yanı sıra 4 kişi daha yaralanmıştı. Saldırganın kimliği 66 yaşındaki James Hodgkinson olarak açıklanmıştı. FBI, ilk açıklamasında, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak tanımlamak için erken olduğunu belirtmişti.



 



kaynak:sabah








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