ABD'DE KORKU DOLU ANLAR! SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ, LİSE ABLUKAYA ALINDI
ABD'nin Atlanta eyaletine bağlı Dalton kentinde bir lisede öğretmen silahıyla etrafa ateş açtı. Bölge abluka altına alınırken, öğretmen polis tarafından etkisiz hale getirildi.
ABD'nin Atlanta eyaletine bağlı Dalton kentindeki bir liseden silah sesleri gelmesi üzerine okul, polis tarafında abluka altına alındı.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Okulun çevresinde çok sayıda ilk yardım ekibi de hazır tutuldu. Güvenlik önlemleri altında dışarıya çıkartılan öğrenciler, polis tarafından Kuzeybatı Georgia Ticaret ve Sergi Merkezi'ne aktarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, bir öğrencinin koşuşturma sırasında ayağını burktuğu belirtildi.
ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI
Polis, Dalton Lisesi öğretmenlerinden birinin okulda silahını ateşlediğini açıkladı. Gözaltına alınan öğretmenin kimliği ise açıklanmadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar