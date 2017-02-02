Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı
Pac-Man ‘In Babası Öldü
Apple , İran Uygulamalarını Kaldırıyor
Kodlama Eğitimi Ve Gelecek İçin Önemi
Emeklilerin İntibak Talebi Anayasa Mahkemesinde

abd'de mahkumlar hapishane görevlilerini rehin aldı

ABD'DE MAHKUMLAR HAPİSHANE GÖREVLİLERİNİ REHİN ALDI

ABD'nin Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini rehin alan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishane koşullarını" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

Tarih : 02 Şubat 2017, 09:37
Puan Ver : Abd'de Mahkumlar Hapishane Görevlilerini Rehin Aldı(8/10)7


ABD'nin Delaware eyaletinde 4 hapishane görevlisini  rehin alan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishane koşullarını" ve  "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.



Delaware eyaletindeki James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen olayda  mahkumlar önce 4 görevliyi rehin aldı. Birkaç saat arayla 2 görevliyi serbest  bırakan mahkumların eylemlerine devam ettiği kaydedildi.



Yaklaşık 100 mahkumun barındığı C bölgesindeki bazı mahkumların  tahliye edildiği olayda, güvenlik görevlileri ile çalışanları rehin alan  mahkumlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.



Rehin alma olayının ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington  gazetesine telefonla ulaşan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki  koşullar ile eğitim imkanlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan  olmasını" gösterdi.



"Donald Trump. Yaptığı her şey. Onunla kurumdaki işlerin daha kötüye  gideceğini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koşulların  iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi.



Olayın ardından giriş çıkışlara kapatılan hapishanedeki olağanüstü  durumun devam ettiği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Abd  De  Mahkumlar  Hapishane  Görevlilerini  Rehin  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER