ABD'DE OKULA SİLAHLI SALDIRI! 2 ÖĞRENCİ VE SALDIRGAN ÖLDÜ
ABD'nin New Mexico eyaletinde 900 öğrencinin öğrenim gördüğü liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 öğrenci ve saldırgan öldü.
ABD'nin New Mexico eyaletinde lisede meydana gelen silahlı saldırıda iki öğrenci öldü.
POLİS: OLAYDA 2 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Konuyla ilgili açıklama yapan eyalet polisi, Aztec Lisesinde yaşanan saldırıda iki öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Olayda saldırganın da öldüğünü açıklayan polis ancak saldırganın ne şekilde öldüğü ve öğrenci olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.
GÜVENLİK NEDENİYLE DİĞER OKULLAR KAPATILDI
Olay nedeniyle okulda güvenlik önlemleri arttırıldı, yaklaşık 900 öğrencinin eğitim gördüğü okul boşaltıldı. Öte yandan bölgedeki tüm okullar güvenlik amacıyla kapatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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