Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz
Trabzonspor'a Ceza Yağdı
Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
Abd'den Sonra Çekya Da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Kabul Etti
Kabin Memurunun Fotoğrafını Çeken Yolcu Uçaktan Atıldı
Konyaspor, Guimaraes İle 1-1 Berabere Kaldı, Avrupa Ligine Veda Etti
Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık
Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok
Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

ABD'de okula silahlı saldırı! 2 öğrenci ve saldırgan öldü

ABD'DE OKULA SİLAHLI SALDIRI! 2 ÖĞRENCİ VE SALDIRGAN ÖLDÜ

ABD'nin New Mexico eyaletinde 900 öğrencinin öğrenim gördüğü liseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 öğrenci ve saldırgan öldü.

Tarih : 08 Aralık 2017, 03:10
Puan Ver : Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü(10/10)6

ABD'nin New Mexico eyaletinde lisede meydana gelen silahlı saldırıda iki öğrenci öldü.

POLİS: OLAYDA 2 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan eyalet polisi, Aztec Lisesinde yaşanan saldırıda iki öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Olayda saldırganın da öldüğünü açıklayan polis ancak saldırganın ne şekilde öldüğü ve öğrenci olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

GÜVENLİK NEDENİYLE DİĞER OKULLAR KAPATILDI

Olay nedeniyle okulda güvenlik önlemleri arttırıldı, yaklaşık 900 öğrencinin eğitim gördüğü okul boşaltıldı. Öte yandan bölgedeki tüm okullar güvenlik amacıyla kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  Okula  Silahlı  Saldırı  2  Öğrenci  Ve  Saldırgan  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER