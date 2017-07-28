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ABD'de Rezalet! Trende Mastürbasyon Yapan Adam Yakalandı

ABD'DE REZALET! TRENDE MASTÜRBASYON YAPAN ADAM YAKALANDI

ABD'de trende mastürbasyon yaparken yakalanan adam tutuklandı. 53 yaşında olduğu söylenen adam, bugün hakim karşısına çıkacak.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Abd'de Rezalet! Trende Mastürbasyon Yapan Adam Yakalandı(10/10)6

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland şehrindeki BART (körfez bölgesi hızlı ulaşım) treninde masturbasyon yaptığı iddia edilen bir adam bir kadının polis ile irtibata geçmesi üzerine tutuklandı.

MASTÜRBASYON YAPTIĞINI GÖREN KADIN YAKALATTI

Polisin bildirdiğine göre, kadın görgü tanığı Pittsburglu olduğu öğrenilen 53 yaşındaki adamın saat gece 4:40'ta masturbasyon yaptığı esnada polisle irtibata geçti.

TUTUKLANAN ADAM, BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Treni devriye kontrolünde tutan polisler sabah 7 sularında adamı yakalayarak teşhirciliğe maruz bırakma şüphesiyle tutukladı.

10 bin dolar kefalet istenen adamın bugün hakim karşısına çıkması planlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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