ABD'DE SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ!
ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının ABD'nin Maryland eyaletinde düştüğü bildirildi. Kazada pilotun kendini uçaktan fırlatarak kurtulduğu belirtildi.
ABD'nin Maryland eyaletinde Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü bildirildi.
WASHINGTON'IN 10 KİLOMETRE GÜNEYİNE DÜŞTÜ
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın ABD'nin başkenti Washington'ın yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alan ulusal liman yakınlarında düştü.
kaynak:sabah
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