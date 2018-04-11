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ABD'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı

ABD'DE SEVGİLİSİNİN CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIĞI KADIN, 6,4 MİLYON DOLAR TAZMİNAT KAZANDI

ABD'de bir kadın, eski sevgilisinin çıplak fotoğraf ve videolarını internette yaydığını görünce dava açtı. Kadın 6,4 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon TL) tazminat almaya hak kazandı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı(5/10)1

ABD'nin California eyaletinde gerçek ismi paylaşılmayan kadın, internet üzerinden çıplak video ve fotoğraflarını yayımlamasının ardından eski erkek arkadaşına dava açtı. Mahkeme, 'intikam p...' mağduru kadına 6,4 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon Türk Lirası) tazminat ödenmesine hükmetti.

İNTERNETTEN TANIŞTIĞI SEVGİLİSİNE ÇIPLAK VİDEOLARINI ATTI

David K. Elam ve Jane Doe takma ismiyle belgelerde geçen kadın 2012 yılında internet üzerinden bir arkadaşlık sitesinde tanıştılar.

Uzaktan ilişki yürütürlerken Doe Elam'a mahrem fotoğraf ve videolarını yolladı.

AYRILINCA KADININ ÇIPLAK VİDEOLARINI SİTELERDE YAYDI

İlişki sonlandıktan kısa bir süre sonra, Elam Doe'yu "hayatını mahvetmekle" tehdit etti ve fotoğraf ile videoları farklı sosyal paylaşım sitelerine ve arkadaşlık sitelerine yükledi.

İddialara göre Elam bu sitelerde Doe'nun kimliğine bürünerek, başkalarını kendisine mahrem fotoğraflar yollamaları için de teşvik etti.

KADININ TELEFON NUMARASI VE ADRESİNİ ERKEKLERE VERDİ

Yanıt verenlere kadının telefon numarasını ve ev adresini yolladı. Mahkeme kayıtlarına göre Doe bu eylemler sonucunda sürekli olarak güvenliğinden endişe etmeye başladı.

Bu içeriklerin kaldırılması için Doe'nun telif hakkı başvurusunda bulunmak ve içeriklerin yüklendiği sitelere tebliğ yollamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

Mahkeme, Elam'ın "sistematik olarak cinsel içerikli intikam filmi kampanyası yürüttüğüne" kanaat getirdi ve tazminat ödemesine hükmetti.

Mağdurun avukatı Seth Gold CNN'e verdiği röportajda, "cinsel içerikli intikam görüntüsü bir kişinin haklarının ciddi ihlalidir ve çok ciddi zararlara yol açabilir, bu nedenle telafi edilmelidir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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