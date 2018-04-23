ABD'DE SKANDAL HAMLE! PKK, WASHİNGTON'DA BÜRO AÇMAK İÇİN BAŞVURDU
Washington'da PKK'nın Suriye kolu YPG'nin büro açmak için başvurduğu ve ABD özel kuvvetler komutanlığının da onlara isimlerini değiştirmelerini şart koştukları ortaya çıktı.
PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütünün ABD'de yasal faaliyetler yürütmek amacıyla, Suriye Demokratik Konseyi adı altında ABD hükümetine tescil başvurusu yaptığı ortaya çıktı.
PKK'LILAR, WASHİNGTON'DA BÜRO AÇMAK İSTEDİ
TRT World televizyonunun ulaştığı belgelere göre, aralarında üst düzey YPG/PKK yöneticilerinden Senam Mohamed'in de olduğu kişiler, ABD'nin başkenti Washington'da ofis açılması ve terör örgütünün ABD'deki faaliyetlerinin Suriye Demokratik Konseyi adı altında tescil edilmesi için başvuru yaptı.
TÜRK DIŞİŞLERİ BU GİRİŞİMDEN HABERDARIZ DEDİ
Türk Dışişleri kaynakları, YPG'nin bu girişiminden haberdar olduklarını ve konunun Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti.
ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, geçen yıl ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü'nün Colorado eyaletinde yapılan yıllık güvenlik toplantısında, terör örgütü YPG/PKK ile ilgili açıklamalar yapmıştı.
"ONLARA YPG İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRİN DEDİK"
YPG/PKK ile yakın çalıştıklarını anlatan Thomas, şunları söylemişti:
"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik.
Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."
ABD'NİN BÜRO AÇMAYA İZİN VERİP VERMEYECEĞİ MERAK EDİLİYOR
Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca dolarlık askeri yardım yaptığı terör örgütünün Washington'da büro açmasına izin verip vermeyeceği merak konusu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Tosic, Şenol Güneş'le Tartışmasına Açıklık Getirdi: Problem Yok
- Altın Elbiseli Adam, Sıfır Kusurla Canından Oldu
- Görevine Son Verilen Eski Trabzonsporlu Halilhodzic, Veda Konuşmasında Ağladı
- Galatasaraylı Maicon: Fatih Terim İçin Canımı Bile Veririm
- Derbide Muz Yiyen Fenerbahçeli Hasan Ali: Yememi Doktorlar İstedi
DÜNYA HABERLERİ
- Suudi Arabistan, Yemen'de Düğünü Vurdu! Gelin Dahil 20 Kişi Öldü
- Kuzey Kore'de Katliam Gibi Otobüs Kazası: 36 Kişi Hayatını Kaybetti
- Nazi Saldırısına Uğrayan Türk: Boğazımı Sıkıp Köpeği Eşime Saldırttı
- Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
- Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar