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ABD'de Skandal Hamle! PKK, Washington'da Büro Açmak İçin Başvurdu

ABD'DE SKANDAL HAMLE! PKK, WASHİNGTON'DA BÜRO AÇMAK İÇİN BAŞVURDU

Washington'da PKK'nın Suriye kolu YPG'nin büro açmak için başvurduğu ve ABD özel kuvvetler komutanlığının da onlara isimlerini değiştirmelerini şart koştukları ortaya çıktı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 15:10
Puan Ver : Abd'de Skandal Hamle! Pkk, Washington'da Büro Açmak İçin Başvurdu(9/10)5

PKK'nın Suriye kolu YPG terör örgütünün ABD'de yasal faaliyetler yürütmek amacıyla, Suriye Demokratik Konseyi adı altında ABD hükümetine tescil başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

PKK'LILAR, WASHİNGTON'DA BÜRO AÇMAK İSTEDİ

TRT World televizyonunun ulaştığı belgelere göre, aralarında üst düzey YPG/PKK yöneticilerinden Senam Mohamed'in de olduğu kişiler, ABD'nin başkenti Washington'da ofis açılması ve terör örgütünün ABD'deki faaliyetlerinin Suriye Demokratik Konseyi adı altında tescil edilmesi için başvuru yaptı.

TÜRK DIŞİŞLERİ BU GİRİŞİMDEN HABERDARIZ DEDİ

Türk Dışişleri kaynakları, YPG'nin bu girişiminden haberdar olduklarını ve konunun Amerikalı yetkililerle yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirtti.

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, geçen yıl ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü'nün Colorado eyaletinde yapılan yıllık güvenlik toplantısında, terör örgütü YPG/PKK ile ilgili açıklamalar yapmıştı.

"ONLARA YPG İSİMLERİNİ DEĞİŞTİRİN DEDİK"

YPG/PKK ile yakın çalıştıklarını anlatan Thomas, şunları söylemişti:

"Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve 'Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?' diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik.

Mesela, YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı."

ABD'NİN BÜRO AÇMAYA İZİN VERİP VERMEYECEĞİ MERAK EDİLİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca dolarlık askeri yardım yaptığı terör örgütünün Washington'da büro açmasına izin verip vermeyeceği merak konusu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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