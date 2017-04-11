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abd'de skandal! sürükleyerek dışarı çıkardılar!

ABD'DE SKANDAL! SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDILAR!

United Hava Yolları'nın çifte bilet sattığı 4 yolcu, sonraki uçuş için ikna edilemeyince uçaktan polis nezaretinde zorla indirdi

Tarih : 11 Nisan 2017, 10:11
Puan Ver : Abd'de Skandal! Sürükleyerek Dışarı Çıkardılar!(5/10)3


 ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Hava Yolları'nın, “overbook” uygulaması kapsamında sattığı çifte biletli yolcuları, sonraki uçuş için ikna edilemeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi.



ABD'de havayolu şirketlerini bilet iptallerine karşı korumayı amaçlayan “overbook” satış uygulaması, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda skandala dönüştü. United Hava Yolları'nın 3411 sefer sayılı pazar günkü uçuşu ile Chicago'dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine gitmek için bilet alan 4 yolcunun yaşadığı tatsız deneyim, sosyal medyada yayınlanan 31 saniyelik video sayesinde çok geniş bir kitleye ulaştı.



Amerikalı şirketin yapmış olduğu çifte bilet satışı nedeniyle mağdur olan yolcular, teklif edilen 800 ABD Doları tutarındaki tazminatı kabul etmeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi. Uçaktan inmeyi kabul etmeyen yolculardan doktor olduğu öğrenilen şahsın, yerde sürüklenerek uçaktan çıkarıldığı görüntüler büyük tepki topladı.



 



kaynak:habertürk








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