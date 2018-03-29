ABD'DE SURİYE KRİZİ: ÇEKİLİYORMUŞUZ, HABERİMİZ YOK
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Donald Trump'ın "Suriye'den çekiliyoruz" sözleri sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilme politikasından haberim değilim" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın "yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz" açıklamasının sorulması üzerine, "haberdar değilim" cevabını verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Bırakalım Suriye ile başkaları ilgilensin Suriye'de olmamızın tek nedeni DAEŞ'ti. DAEŞ'le mücadele amacımıza büyük oranda ulaştık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Alkollü Sürücü Küçük Kızı Ölüme Götürdü, Kaza Görüntüleri Ortaya Çıktı
- Fetö'den Açığa Alındıktan Sonra İntihar Eden Doktorun Telefonunda Bylock Çıkmadı
- Tosun'un Yurt Dışına Kaçış Anı Ortaya Çıktı
- Son Dakika! Mit'ten Balkanlar'da Operasyon: 6 Fetö'cü Türkiye'ye Getirildi
- Akıntıya Kapılan Polis 8 Gündür Bulunamadı! 472 Kişilik Ekip Arıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Yargılanmasına Karar Verildi
- Savaşın Ayak Sesleri! İki Süper Güç Suriye'de Burun Buruna Geldi
- İç Çamaşırlı Fotoğrafını Paylaşan Kızı İşten Çıkardılar
- 68 Kişinin Öldüğü Katliamdan Detay: Mahkumlar Kendilerini Ateşe Vermiş
- Kuzey Kore Liderinin Çin Ziyareti İçin Kullandığı Gizemli Treninin İçinden İlk Fotoğraflar
Bu Haberle İlgili Yorumlar