ABD'DE TACİZLE SUÇLANAN SENATÖR FRANKEN İSTİFA ETTİ
ABD Demokrat Parti Minnesota Eyalet Senatörü Al Franken, En az 8 kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiası nedeniyle istifa etti.
ABD Demokrat Parti Minnesota Eyalet Senatörü Al Franken, bir süredir taciz olaylarıyla gündeme gelmişti.
Kamuoyundan ve Demokrat Senatörler tarafından kendisine yönelik istifa baskılarına dayanamayarak cinsel istismar iddiaları üzerine istifa ettiğini açıkladı.
EN AZ 8 KADIN TACİZ İDDİASINDA BULUNDU
Minnesota Senatörü eski komedyen Al Franken tarafından cinsel tacize uğradığını iddia eden kadınların sayısının 8'e ulaştığı belirtildi.
TRUMP, TWİTTER'DAN ELEŞTİRMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, taciz iddialarıyla ilgili Al Franken hakkında Twitter üzerinden açıklamalar ve yorumlar yazdı. Trump, cinsel taciz iddiaları üzerine Demokrat Senatör Al Franken'i eleştirdi. Ancak, Alabama Cumhuriyetçi Senatör Roy Moore'un genç kızlarla olan ilişkisi ve tacizleriyle ilgili sessiz kaldı.
Kaynak: haberinburada
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