Burak Özçivit Ve Kerem Bürsin'e Gişe Şoku! Can Feda'yı 110 Bin Kişi İzledi
Başkent'te Köpek Çiftliğine Baskın! Alıkonulan Kadın İhbar Etti, Kilolarca Esrar Ele Geçirildi
Üniversiteli Sinem'in Sır Ölümünde Yeni Soru: Fermuarını Kim Çekti
Merakı Ölümüne Sebep Oluyordu! Pencereden Gelen Sesi Kontrol Etmek İsterken Tüfekle Vuruldu
Abd'de Türk Restoranında Yangın Faciası! Çocuklar Balkondan Atladı
Diş Hekimi Hastasına Fazla Anestezi Verip Tecavüz Etti
Başkent'te Pompalı Tüfekle Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Gençlerbirliği'nden Fatih Terim'e Gönderme: Burası Ankara, Burası Deplasman
Kaynanasına Kızan Anne Vahşet Saçtı! İki Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Suriye Temsilcisi Konuşmaya Başlayınca 3 Ülke Salonu Terk Etti
Abd, Suriye'deki Katliam Sonrası Harita Çıkardı! İşte Vurulacak 22 Yer
İstanbul'da Yaşanan Yoğun Sis Nedeniyle Deniz Seferleri İptal Edildi
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Börü Dizisi Çarşamba Günü Final Bölümüyle İzleyicinin Karşısında Olacak
Galatasaray Taraftarından Mesaj: Arda Turan, Ali Sami Yen'e Nasıl Gelecek
Villarreal Sahasında Athletic Bilboa'ya 3-1 Mağlup Oldu
Gribal Enfeksiyon Nedeniyle Hastaneye Kaldırılan Bakan Eroğlu Taburcu Edildi
Ümit Özat Olay Sözler: Babama Karşı Oynasam Yenmek İsterim
Belediye Başkanını Silahla Yaralayan Saldırgan İkinci Duruşmada Serbest Bırakıldı
Şırnak'ta 4 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

ABD'DE TÜRK RESTORANINDA YANGIN FACİASI! ÇOCUKLAR BALKONDAN ATLADI


ABD'de Türk restoranında yangın faciası! Çocuklar balkondan atladı
Tarih : 10 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Abd'de Türk Restoranında Yangın Faciası! Çocuklar Balkondan Atladı(6/10)2

ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan "Beyoğlu" adlı Türk restaurantta nargile satılan katta çıkan yangın çocuklara dans eğitimi verilen salona da sıçradı. 5 kişinin yaralandığı yangında bazıları, balkonlardan atlayarak kurtulmaya çalışırken itfaiye kısa sürede müdahale etti.

YANGINDA BALKONLARDAN ATLAYANLAR ODU

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Türk restoranının bulunduğu binada dün akşam çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Alevlerin sardığı, Beyoğlu adlı restoranın üst katında bulunanlar balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu. Yangın büyük paniğe neden oldu.

YANGIN ÇOCUKLARIN OLDUĞU SALONA SIÇRADI

İkinci katta, restorana ait nargile salonunda çıktığı düşünülen yangın, aynı katta çocuklara dans eğitimi verilen bir stüdyoya da sıçradı.

İkinci katta bulunanlar binayı saran alevlerden balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında, dans okulunda bulunan ve yangından etkilenen beş kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  De  Türk  Restoranında  Yangın  Faciası  Çocuklar  Balkondan  Atladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER