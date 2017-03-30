Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı

ABD'DE TUTUKLANAN HALKBANK YÖNETİCİSİNDEN MESAJ VAR!


ABD'DE TUTUKLANAN HALKBANK YÖNETİCİSİNDEN MESAJ VAR!
Tarih : 30 Mart 2017, 09:53
Puan Ver : Abd'de Tutuklanan Halkbank Yöneticisinden Mesaj Var!(6/10)3


"EŞİME SÖYLEYİN AVUKAT TUTSUN"



Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran'a yönelik ABD yaptırımları delmek ve bankacılık sahtekarlığı yaptığı iddialarıyla New York'ta FBI tarafından tutuklandı. Halkbank'ın planladığı dolar cinsi tahvil ihracı öncesi yatırımcılarla görüşmek için New York'ta bulunan Atilla, ABD gazetelerinin iddialarına göre FBI tarafından izlendikten sonra ülkeden çıkarken gözaltına alındı. Kefaletle serbest bırakılma başvurusunda bulunup bulunmadığı bilinmeyen 47 yaşındaki bankacı şimdilik federal tutuklu olarak ABD'de kalacak. Atilla, tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ise duruşmayı izlemeye gelen Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu görevlilerine "Eşime söyleyin avukat tutsun" dedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Abd  De  Tutuklanan  Halkbank  Yöneticisinden  Mesaj  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER