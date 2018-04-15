ABD'nin ünlü avukatlarından David Buckel, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla New York'un Brooklyn semtinde bulunan Prospect Park'ta kendini ateşe verdi. Buckel, olay yerinde yaşamını yitirdi.

BIRAKTIĞI NOTTA FOSİL YAKIT KULLANARAK KENDİNİ YAKTIĞINI YAZDI

Cesedin yakınlarında bulunan intihar notunda, 60 yaşında hayatını kaybeden Buckel, insanların dünyaya verdiği zararı simgelemek amacıyla fosil yakıt kullanarak kendisini yakmaya karar verdiğini yazdı.

Buckel, birçok kişinin kirli havayı soluduğunu ve bundan dolayı da erken yaşta öldüğünü de belirtti.

LGBT BİREYLERİN HAKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORDU

Buckel, özellikle eşcinsel, lezbiyen ve trans bireylerin haklarıyla ilgili yaptığı hukuki çalışmalarla tanınıyor. Ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışıyordu.

"KİRLİLİK GEZEGENİMİZİ MAHVEDİYOR"

New York Times'da yer alan habere göre, Buckel, "Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza sızıyor... Fosil yakıt kullanılarak gerçekleştirilen erken ölümüm kendi kendimize neler yaptığımızı ortaya koyuyor" dedi.

Kaynak: haberinburada