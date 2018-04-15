ABD'DE ÜNLÜ BİR AVUKAT İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ PROTESTO İÇİN KENDİNİ YAKTI
ABD'de aynı zamanda LGBT bireylerinin hakları üzerine çalışma yapan ünlü avukat David Buckel, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla kendini ateşe vererek hayatını kaybetti.
ABD'nin ünlü avukatlarından David Buckel, iklim değişikliğini protesto etmek amacıyla New York'un Brooklyn semtinde bulunan Prospect Park'ta kendini ateşe verdi. Buckel, olay yerinde yaşamını yitirdi.
BIRAKTIĞI NOTTA FOSİL YAKIT KULLANARAK KENDİNİ YAKTIĞINI YAZDI
Cesedin yakınlarında bulunan intihar notunda, 60 yaşında hayatını kaybeden Buckel, insanların dünyaya verdiği zararı simgelemek amacıyla fosil yakıt kullanarak kendisini yakmaya karar verdiğini yazdı.
Buckel, birçok kişinin kirli havayı soluduğunu ve bundan dolayı da erken yaşta öldüğünü de belirtti.
LGBT BİREYLERİN HAKLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPIYORDU
Buckel, özellikle eşcinsel, lezbiyen ve trans bireylerin haklarıyla ilgili yaptığı hukuki çalışmalarla tanınıyor. Ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışıyordu.
"KİRLİLİK GEZEGENİMİZİ MAHVEDİYOR"
New York Times'da yer alan habere göre, Buckel, "Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza sızıyor... Fosil yakıt kullanılarak gerçekleştirilen erken ölümüm kendi kendimize neler yaptığımızı ortaya koyuyor" dedi.
Kaynak: haberinburada
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