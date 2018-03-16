ABD'nin Florida eyaletinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı var. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde birkaç gün önce açılan üstgeçidin çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

KÖPRÜ BİRKAÇ GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI

Florida'daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi'ndeki üst geçit çöktü. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, birçok kişinin yaralandığı ve otomobillerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Yeni inşa edilen köprünün geçtiğimiz cumartesi günü kullanıma açıldığı, maliyetinin de 14.2 milyon dolar olduğu belirtildi.

OLAY YERİNE AMBULANSLAR SEVK EDİLDİ

Köprünün çökmesi sonucu; hem köprü üzerinde bulunan yayalar, hem de otoyol da seyir halindeyken göçük altında kalan araç sürücüleri ve yolcuları ölümle burun buruna geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım araçları sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bir rakam verilmedi.

Kaynak: haberinburada