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Abd'de Yer Yerinden Oynayacak! Trump'a Dava Açılamasına İzin Verildi
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ABD'DE YER YERİNDEN OYNAYACAK! TRUMP'A DAVA AÇILAMASINA İZİN VERİLDİ


ABD'de yer yerinden oynayacak! Trump'a dava açılamasına izin verildi
Tarih : 28 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Abd'de Yer Yerinden Oynayacak! Trump'a Dava Açılamasına İzin Verildi(10/10)6

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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