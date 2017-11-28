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ABD'deki Davanın Firari Tanığı Osman Zeki Canıtez, Bylock'çu Çıktı

ABD'DEKİ DAVANIN FİRARİ TANIĞI OSMAN ZEKİ CANITEZ, BYLOCK'ÇU ÇIKTI

Zarrab davasında tanık olan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan FETÖ firarisi eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 18:50
Puan Ver : Abd'deki Davanın Firari Tanığı Osman Zeki Canıtez, Bylock'çu Çıktı(9/10)5

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık listesinde ismi bulunan ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan Osman Zeki Canıtez'in, ByLock kullanıcısı olduğu ve 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı belirlendi.

BYLOCK'ÇU ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'deki davaya Türkiye'den yasa dışı şekilde delil ve belge götürdüğü tespit edilen FETÖ firarisi eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturmada eski CHP milletvekili Aykan Erdemir ile birlikte haklarında, "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma" suçlarından yakalama emri çıkarılan Canıtez'in, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bu programa, 3 Eylül 2014'te ilk kez giriş yaptığı tespit edildi.

FETÖ'CÜ ESKİ SAVCI BİRLİRKİŞİ OLARAK ATAMIŞ

Canıtez'in ayrıca bu kumpas soruşturmaları sonrasında firari olarak aranan eski savcı Celal Kara tarafından bilirkişi olarak atandığına dair tutanak da ortaya çıktı.

Osman Zeki Canıtez'in, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) 28 Ocak 2014 tarihinde yazdığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"25 Aralık soruşturması kapsamında savcılığın Rıza Sarraf liderliğindeki örgütlü yapının Halk Bankası ve diğer özel bankalar nezdinde yapmış olduğu para transferini ve hesap hareketlerinin soruşturmaya konu eylemler açısından anlamlandırılması amacıyla ve bu konuda özel bilgi sahibi olduğum anlaşıldığından CMK'nın 2. fıkrası kapsamında bilirkişi olarak atanmamıza karar verildiği belirtilmektedir. Bahse konu görevlendirme kapsamında incelemelerimiz devam etmekte olup ilave bir rapor daha daha düzenlenmesi planlanmaktadır."

TUTANAKLARDA İMZASI VAR

Ayrıca 28 Ocak 2014'te firari savcı Celal Kara ile Osman Zeki Canıtez'in imzalarının bulunduğu başka bir tutanakta, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2012/120653 sayılı soruşturma evrakı ile ilgili olarak bilirkişi hususlarında mütalaa bildirmesi için Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez, 25 Aralık 2013 tarihinde resen bilirkişi tayin edilmiştir. Canıtez, dosya ile tanzim ettiği 1 klasörden ibaret bilirkişi raporunu, savcılığımıza 28 Ocak 2014 tarihinde elden teslim etmiştir." ifadeleri yer aldı.

CHP'Lİ ESKİ VEKİLİN YAZILARI HAKKINDA TESPİT TUTANAĞI DÜZENLENDİ

Öte yandan, eski CHP Milletvekili Aykan Edemir'in, bazı internet sitelerindeki yazılarının, Türkiye Cumhuriyeti devletini sahte delil/kurgu üzerinden terörle irtibatlandırma faaliyeti yürüttüğünün anlaşılması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bu yazılar hakkında da tespit tutanağı düzenlenerek soruşturma dosyasına konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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