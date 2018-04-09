ABD'DEKİ HAKAN ATİLLA DAVASINDA DURUŞMA 7 MAYIS'A ERTELENDİ
ABD'de devam eden Halkbank eski Genel Müdür Hakan Atilla'nın ceza davasına ilişkin karar duruşması 11 Nisan'dan 7 Mayıs'a ertelendi.
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ceza duruşmasının 11 Nisan'dan 7 Mayıs'a ertelendiği bildirildi.
DURUŞMA 7 MAYIS'A ERTELENDİ
Davanın yargıcı Richard Berman, savcılık ve savunma tarafından mahkemeye çok sayıda materyal sunulması nedeniyle ceza duruşmasını 7 Mayıs'a kadar erteleme kararı aldığını açıkladı.
HAKAN ATİLLA İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Atilla'nın avukatları müvekkilleri için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) hapis cezası istenmesi gerektiğini belirterek, mahkemeden bunun çok daha altında bir ceza vermesini talep etmişti.
Savcılık ise davanın Yargıcı Berman'dan Atilla için 188 aydan fazla (15,5 yıl) hapis ile 50 bin ila 500 bin dolar para cezası vermesini talep ediyor.
"RIZA SARRAF'IN KOMPLOSUNA ALET EDİLDİ"
Atilla'nın avukatları ayrıca, bu davanın benzersiz bir dava olduğuna, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden birçok uluslararası bankaya sadece para cezası kesilip hiçbir çalışanına dava açılmazken ABD ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Atilla'nın yargılandığına ve kanıtların Atilla'nın, "aç gözlülüğünün peşinden giden, bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf'ın komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduğunu gösterdiğine" dikkati çekmişti.
AVUKATLARIN TEMYİZE BAŞVURMASI BEKLENİYOR
Hakan Atilla'nın cezasının belli olmasının ardından avukatları tarafından temyize başvurulması bekleniyor.
"KARA PARA AKLAMA" SUÇUNDAN AKLANMIŞTI
Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.
RIZA ZARRAB SAVCILIK İLE İŞBİRLİĞİNE GİTMİŞTİ
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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