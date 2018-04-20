ABD'DEN 24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İÇİN İLK YORUM: ENDİŞELİYİZ
24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, "Seçimlerin OHAL döneminde düzenlenmesinden endişeliyiz." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de Olağanüstü Hal koşulları altında yapılacak seçimlerin, adil ve özgür olacağına ilişkin endişelerinin olduğunu söyledi.
OHAL'İN YAKLAŞIK 2 YILDIR YÜRÜRLÜKTE OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ
Günlük basın brifinginde Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Nauert, öncelikle OHAL'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna dikkati çekti.
"SEÇİMLERLE İLGİLİ ENDİŞELİYİZ"
Süreci çok yakından takip ettiklerini belirten Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde bunu (seçimleri) düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz, ama burada bir endişe var" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 24 HAZİRAN'A ALINMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve AK Parti'nin girişimiyle 2019'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri, 24 Haziran tarihine alınmıştı.
Kaynak: haberinburada
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