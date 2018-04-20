ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de Olağanüstü Hal koşulları altında yapılacak seçimlerin, adil ve özgür olacağına ilişkin endişelerinin olduğunu söyledi.

OHAL'İN YAKLAŞIK 2 YILDIR YÜRÜRLÜKTE OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Günlük basın brifinginde Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Nauert, öncelikle OHAL'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna dikkati çekti.

"SEÇİMLERLE İLGİLİ ENDİŞELİYİZ"

Süreci çok yakından takip ettiklerini belirten Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde bunu (seçimleri) düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz, ama burada bir endişe var" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 24 HAZİRAN'A ALINMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve AK Parti'nin girişimiyle 2019'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimleri, 24 Haziran tarihine alınmıştı.

Kaynak: haberinburada