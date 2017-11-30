Kuzey Kore'nin bu hafta kıtalar arası füze fırlatmasının ardından ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'den sert bir açıklama geldi.

ABD'DEN KUZEY KORE'YE YENİ YAPTIRIM TALEBİ

ABD, Güvenlik Konseyi toplantısında Çin'den Kuzey Kore'ye petrol sevkıyatını kesmesini isterken, BM'den de Kuzey Kore'nin oy hakkının iptal edilmesini talep etti. Haley "Çin'in daha fazla şey yapmasına ihtiyacımız var. Yaptırımlarla Kuzey Kore'nin ticaretinin yüzde 90'ını, petrol ithalatının da yüzde 30'unu kestik. Ancak ham petrol hala duruyor. Petrolün büyük sağlayıcısı Çin" dedi.

"KUZEY KORE REJİMİ KOMPLE İMHA OLACAKTIR"

Nikki Haley, Kuzey Kore'nin davranışının artık müsamaha edilecek noktayı geçtiğini, dünya genelinde 20 ülkenin Kuzey Kore ile diplomatik ilişkilerini ya kestiklerini ya da sınırlandırdığını söyledi. Haley, Kuzey Kore liderinin dün dünyayı savaşa daha da yaklaştıran bir seçim yaptığına vurgu yaparak, "Kuze Kore ile hiçbir zaman savaş yapmak istemedik ve hala da istemiyoruz. Eğer savaş gelirse bu dün şahit olduğumuz gibi süregelen saldırgan faaliyetler sebebiyle olacak. Eğer savaş gelirse, bir hata yapmayın, Kuzey Kore rejimi komple imha olacaktır" diye konuştu.

KUZEY KORE DE TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore, Washington DC dahil ABD'deki herhangi bir noktayı vuracak bir füzesi olduğunu söyledi.

TRUMP VE TILLERSON'DAN CEVAP GELMİŞTİ

Trump attığı bir tweette, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Pyongyang'un kışkırtıcı faaliyetleri konusunda konuştuğunu ve Kuzey Kore'ye karşı ilave büyük yaptırımların uygulanacağını yazdı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, ABD'nin Kuzey Kore ile iş yapan finans kurumlarının hedef alınacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada