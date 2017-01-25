ABD'DEN ÇARPICI NATO AÇIKLAMASI
Amerika Birleşik Devletleri'nden NATO ile ilgili çarpıcı bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Başkan Donald Trump'ın, "NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğunu düşünmediğini" bildirdi.
Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Spicer, Trump'ın NATO'ya bakışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Spicer, NATO'ya aktarılan para ile kurumdan aldıkları çıkarların kıyaslandığını ve sonuçları yeterli bulmadıklarını dile getirdi...
NATO ve benzeri kurumların nasıl daha iyi olabileceğine ilişkin reform önerileri bağlamında görülebileceğini dikkat çeken Spicer, Trump'ın NATO bağlamındaki sonuçlardan memnun olmadığını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın, "NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket etmediğini ve etkili olmadığını düşündüğünü" bildirdi.
Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında NATO'nun artık "işlevsiz" olduğunu bildirmişti...
kaynak:ahaber
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