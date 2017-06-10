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abd'den çelişkili katar açıklaması

ABD'DEN ÇELİŞKİLİ KATAR AÇIKLAMASI

Körfez'de yaşanan Katar kriziyle ilgili ABD'den çelişkili ifadeler geldi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Abd'den Çelişkili Katar Açıklaması(10/10)11


Körfez'de yaşanan Katar kriziyle ilgili ABD'den çelişkili ifadeler geldi. Başkan Donald Trump, Katar'ın terörizmi en üst seviyede desteklediğini öne sürdü. Trump'ın bu çıkışı "krizin perde arkasında Amerika mı var?" sorusunu gündeme getirirken, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulundu...



Katar krizinde ABD'den iki farklı açıklama geldi…



Önce dışişleri bakanı Rex Tillerson konuştu. "Yaptırımlar gevşetilsin" çağrısında bulundu..



Ancak, Başkan Donald Trump'tan gelen açıklama bunun tam tersiydi.



Trump, Katar'ın teröre destek verdiğini ileri sürdü.



Trump, "Katar, tarihsel olarak çok üst düzeyde teröre destek vermektedir. Terörizmin finansmanını durdurmalıyız. Görüşmelerimiz sonrasında Katar'a terörün finansmanını sona erdirmesi için çağrıda bulunmaya karar verdik" dedi.



ABD Başkanı, geçen ay Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti hatırlattı.



Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin bir araya gelerek kendisiyle konuştuklarını söyledi. Bu görüşme sonucunda da Katar'la ilgili bir sonuca vardıklarını belirtti.



 



kaynak:ahaber








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