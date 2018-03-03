ABD'DEN ERDOĞAN'A MÜNBİÇ TEKLİFİ: YARISI SİZDE YARISI BİZDE
Dakar'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kendisine "Münbiç'in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun" dediğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisinin 3. durağı Senegal'in başkenti Dakar'da beraberindeki gazetecilere ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu, sorularını yanıtladı.
Erdoğan özetle şunları söyledi:
"YAPTIKLARINI MİSLİYLE ÖDETECEĞİZ"
Afrin'deki çatışma (8 şehit verdiğimiz çatışma) haberlerinin hemen akabinde Hulusi Paşa ile telefonla görüşerek bilgi aldım. Jandarmadan, JÖH'lerden, maalesef 8 şehidimiz oldu. ÖSO'dan da iki şehit var. Yaralılar da var ama, hayati tehlikesi olduklarına ilişkin bir bilgi gelmedi. Olay akabinde, terör unsurlarının bölgedeki uçaksavarları personelleriyle birlikte yok edilmiş. Oradaki mücadeleyi, kararlı bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Teröristlere yaptıklarını misliyle ödeteceğiz.
"MÜNBİÇ GERÇEK SAHİPLERİNİ OLMALI"
ABD'liler, ta Obama döneminden beri bize, Münbiç'te kalmayacaklarını, oraya girmiş olanları çıkaracaklarını, Fırat'ın doğusuna çekeceklerini söylüyorlar. Telefonlarda ve ikili görüşmelerde bize hep şunun sözünü vermiş olmalarına rağmen, fiiliyatta YPG'yi oradan çıkarmadılar. Şu an Trump ve ekibi de aynı şeyi söylüyor. Ama sözler henüz fiiliyata yansımış değil. Dışişleri Bakanları Rex Tillerson geldiğinde, 'Çıkaralım onları. Münbiç'in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun' dedi. Cevaben, 'Ne sizde olsun güvenlik, ne de bizde! Münbiç oranın gerçek sakinlerinin olmalı' dedim.
ABD'lilerin kast ettikleri, kentin asli sakini olan Arapların yerlerine yerleşmelerini sağlama amacıyla, Münbiç'in güvenliğini beraberce sağlamak ise bu elbette yapılabilir. Dediğim gibi biz, sözlerin fiiliyata yansıdığını görmek istiyoruz.
Kaynak: haberinburada
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