ABD'DEN İLİŞKİLERİ GERECEK MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: ASKERLERİMİZİ ÇEKMİYORUZ
Son Dakika! ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Afrin'de askerimiz yok ama Münbiç'te askerimiz var çekilmiyoruz.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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