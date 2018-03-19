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Abd'den İlişkileri Gerecek Münbiç Açıklaması: Askerlerimizi Çekmiyoruz
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ABD'den ilişkileri gerecek Münbiç açıklaması: Askerlerimizi çekmiyoruz

ABD'DEN İLİŞKİLERİ GERECEK MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: ASKERLERİMİZİ ÇEKMİYORUZ

Son Dakika! ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Afrin'de askerimiz yok ama Münbiç'te askerimiz var çekilmiyoruz.

Tarih : 19 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Abd'den İlişkileri Gerecek Münbiç Açıklaması: Askerlerimizi Çekmiyoruz(10/10)6

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Kaynak: haberinburada



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