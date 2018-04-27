ABD Başkanı Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği sorusuna ABD Dışişleri Bakanı, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde anlaşmadan çekileceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde (Trump'ın) bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." dedi.

"TRUMP'IN ANLAŞMADA KALMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR"

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Pompeo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran nükleer anlaşması hakkında Pompeo, ABD Başkanı Trump'ın söz konusu anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği hakkında henüz bir karar vermediğini belirterek, "Kusurlarıyla ilgili önemli bir düzeltme yapılmaması halinde (Trump'ın) bu anlaşmada kalması mümkün görünmüyor." diye konuştu.

"İTTİFAK LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"

Katıldığı ilk NATO toplantısında çok sıcak karşılandığını belirten Pompeo, "ABD'nin ittifak liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu bugün açıkça ortaya koydum." değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA HARCAMALARINI ARTTIRMASINI İSTEDİ

Pompeo, müttefiklerin, temmuz ayında yapılacak NATO zirvesine kadar savunma harcamalarını milli gelirlerinin yüzde 2'sine çıkaracak planlarını sunması gerektiğini belirterek, "Ortak savunma daha fazla yük paylaşımı anlamını taşıyor." ifadesini kullandı.

"RUSYA, MÜTTEFİKLERİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

Rusya'nın eylemleri karşısında NATO'nun her zaman önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Pompeo, "Rusya, müttefik ve ortakları hem askeri hem de demokratik kurumlara yönelik saldırgan kampanyalarıyla tehdit ediyor." diye konuştu.

NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKASINA ABD'DEN DESTEK

Pompeo, Rusya'nın demokratik dünyaya katılmasını görmekten memnun olacağını söyleyerek, bu konuda tercihi Rusya'nın yapacağını anlattı.

NATO'nun açık kapı politikasına ABD'nin destek verdiğinin altını çizen Pompeo, aday ülkelerle ikili olarak ve NATO yapısı içerisinde beraber çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

KORE LİDERLERİNE TEBRİK MESAJI GÖNDERDİ

Pompeo, yük paylaşımı ve savunma yatırımlarını geliştirmek, savunma ve caydırıcılığı güçlendirmek ve terörle mücadeleyi NATO zirvesinde öncelikli ele alınacak konular olarak sıraladı.

Öte yandan Pompeo, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u bir araya gelmelerinden ötürü tebrik etti.

Kaynak: haberinburada