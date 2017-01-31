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abd'den iran'a yanıt gecikmedi

ABD'DEN İRAN'A YANIT GECİKMEDİ

Trump'ın atadığı ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, göreve başladıktan sonra BMGK'yı İran'ın füze denemesini görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı.

Tarih : 31 Ocak 2017, 10:55
Puan Ver : Abd'den İran'a Yanıt Gecikmedi(8/10)8


Trump'ın atadığı ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, göreve başladıktan sonra BMGK'yı İran'ın füze denemesini görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı. Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD, İran'ın 29 Ocak'taki bir orta menzilli balistik füze fırlatması ışığında BMGK'yı acil istişareye çağırıyor" ifadesi kullanıldı.



Acil istişare toplantısının bugün gerçekleşecek Suriye konulu toplantının ardından yapılması bekleniyor.



İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon bu çağrıdan saatler önce füze denemesinin, BMGK kararının ihlali olduğunu ve Konsey'in acil olarak toplanması gerektiğini belirten yazılı bir açıklama yayınlamıştı.



BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ile Almanya (P5+1) arasında varılan anlaşma sonucu Temmuz 2015'te oybirliğiyle alınan ve Ocak 2016'da yürürlüğe giren 2231 sayılı kararla daha önce İran'a yönelik alınan tüm yaptırım kararları geçerliliğini yitirirken, İran'dan nükleer başlıklı füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması talep edilmişti. 



 



kaynak:hürriyet








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