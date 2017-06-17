ABD'DEN İSTANBUL'DAKİ VATANDAŞLARINA UYARI!
ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını muhtemel bir terör tehdidine karşı uyardı.
ABD'nin İstanbul Konsolosluğu, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarını muhtemel bir terör tehdidine karşı uyardı.
SOKAK İSMİ VERDİLER
Uyarıda, Türk güvenlik güçlerinin Mecidiyeköy civarında, özellikle de Şişli Ağaoğlu sokak'ta yoğun şekilde güvenlik önlemi almakta olduğu, bu nedenle Amerikan vatandaşlarının da dikkatli olması gerektiği ifade edildi.
kaynak:yeniakit
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