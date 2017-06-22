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abd'den katar'la ilgili yine çelişkili açıklama

ABD'DEN KATAR'LA İLGİLİ YİNE ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

Daha önce Katar'a ilişkin görüşlerinde Suudi Arabistan'a yakın duran ABD yönetimi, tonunu değiştirdi. ABD Dışişleri, Körfez ülkelerinin, Katar'a ablukalarına ilişkin somut nedenler ortaya koyamadıklarını belirtti.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:10
Puan Ver : Abd'den Katar'la İlgili Yine Çelişkili Açıklama(5/10)5


ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez bölgesindeki Arap ülkelerinin Katar'a “ekonomik ve siyasi abluka koymalarına neden olan şikayetlerini halen detaylandırmamaları” karşısında şaşırdıklarını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Katar ile komşu ülkeleri arasındaki diplomatik krizinin başlangıcından bu yana zaman geçtikçe, Suudi arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin eylemleri üzerine şüphelerin daha da arttığını söyledi. Nauert, ayrıca “Bu aşamada basit bir soruyla karşı karşıyayız: Atılan adımlar gerçekten Katar'ın terörizmi desteklediği yönündeki iddiaların sonucu muydu, yoksa Körfez ülkeleri arasında uzun zamandan beri var olan sorunlarla mı ilgiliydi?” dedi.



 



kaynak:milliyet








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