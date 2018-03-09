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ABD'DEN KRİTİK SURİYE HAMLESİ! İRAN'A KARŞI 200 ASKER DAHA GÖNDERDİ


ABD'den kritik Suriye hamlesi! İran'a karşı 200 asker daha gönderdi
Tarih : 09 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Abd'den Kritik Suriye Hamlesi! İran'a Karşı 200 Asker Daha Gönderdi(9/10)5

Suriye- Ürdün sınırındaki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, son haftalarda Suriye'nin güneyindeki askeri varlığını artırdı. ABD ordusu, Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif üssüne 200'den fazla asker sevk etti.

İRAN ÜSLERİNDE TEDBİR ALINDI

Kaynaklar, ABD öncülüğünde kurulan ve merkezi Ürdün'de bulunan operasyon odasının (MOC) Suriye'nin güneyindeki İran üslerine yönelik bir dizi tedbir aldığını bildirdi.

Bu arada İngiliz komutanların Ürdün-Suriye sınırına ziyaretleri sıklaştı.

MAYIS AYINDA DEAŞ'TAN TEMİZLENMİŞTİ

ABD ve İngiltere destekli ÖSO, Suriye'nin Irak-Ürdün sınırına hakim çöl bölgesini, geçen mayıs ayında DEAŞ'tan temizlemişti. Bu sırada, İran destekli milisler ve rejim güçleri, Irak sınırına ulaşma amacıyla ÖSO'nun önünü kesmek için harekete geçmişti.

ABD, 3 KEZ SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

ABD, ÖSO güçlerini taciz eden İran kontrolündeki bazı gruplara Tanif bölgesi çevresinde 3 kez saldırı düzenlemişti.

Ancak DEAŞ'ın geçen haziran ayında binlerce kilometrekare alandan çatışmaksızın çekilmesi, boşalttığı bölgede Esed ve İran güçlerinin ilerlemesine neden olmuştu.

İRAN GÜÇLERİ, "ÖLÜM ÜÇGENİ"NDE KONUŞLANDI

İran güçlerinin yoğun olarak halkın "ölüm üçgeni" tabir ettiği Şam'ın güneybatı kırsalı-Dera'nın ve Kuneytra'nın kuzeykırsalının buluştuğu alanda konuşlandığı biliniyor. Bu alanda Kanakir, Tel Adas ve Deyr Makir noktaları üs şeklinde kullanılıyor.

İran güçleri, "Ölüm üçgeni"nin yanı sıra, üçgenin güneyinde Sanameyn ve İzraa bölgelerinde de askeri noktalara sahipler.

Ayrıca İran destekli Hizbullah da Kuneytra'nın Baas ve Han Ernbe ilçelerinde konuşlu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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