ABD'DEN KUZEY KORE'YE ŞARTLI DESTEK!
Kuzey Kore'ye ekonomik destek verebileceklerini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Kuzey Kore bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına razı olursa halkı için iyi bir gelecek olacak." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, nükleer silahları bırakması durumunda Kuzey Kore'nin ekonomisine yardımcı olmayı istediklerini açıkladı
"BÖLGEYİ NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRSINLAR"
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Pompeo, " Kuzey Kore kalıcı ve geri dönüşümü olmayacak bir şekilde bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına razı olursa, Kuzey Kore ve halkı için iyi bir gelecek olacak." ifadesini kullanarak, bu süreçte ABD'nin yardımcı olacağını söyledi.
ABD VE KUZEY KORE LİDERLERİ 12 HAZİRAN'DA BİR ARAYA GELECEK
AA'nın haberine göre, Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğine dikkati çeken Pompeo, bu görüşmelerin amacının ise Kore bölgesinin nükleer silahlardan arındırmak olacağını belirtti.
KİM JON-UN GÖRÜŞMESİ İÇİN "İYİ" VE "ÖNEMLİ" YORUMUNU YAPTI
Pompeo, Kim Jong Un'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "iyi" ve "önemli" değerlendirmesinde bulundu.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Kyung-wha ise Trump ve Kim Jong Un'un Singapur'da yapacağı görüşmeye ilişkin olarak ABD ve Güney Kore'nin "çok yakın" temasta olması gerektiği vurgusunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kardeşlerin Oyun Oynarken Patlattığı Televizyon Kumandası Pilleri Kör Etti
- Chp, Meclis'in Kritik Kararını Anayasa Mahkemesine Taşıyor
- Oy Kullanacaklar Dikkat! Yarın Son Gün
- Öğrencileri Dövüp Whatsapp'tan Dalga Geçen Öğretmenler İçin Bakanlık Harekete Geçti
- Hastaneden Kaçırılan Bebek Bulundu, Bir Kadın Gözaltında!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 6 Yaşındaki Çocuk, Polisi Arayıp Yardım İstedi: Yetişin Annemi Dövüyor
- Kocasını Metresiyle Basan Öfkeli Kadın, Havalimanını Birbirine Kattı
- Mezar Hırsızları Taş Kesilmiş At Cesedi Buldu
- Araçlarından İnip Çitaları Fotoğraflamak İsteyen Aile Kabus Yaşadı
- Tecavüzcü Kocasını Öldüren Genç Kadına İdam Cezası Verilmesi Dünyayı Ayağa Kaldırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar