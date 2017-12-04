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ABD'den Kuzey Kore'ye: Savaşa çok yakınız!

ABD'DEN KUZEY KORE'YE: SAVAŞA ÇOK YAKINIZ!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, "Kuzey Kore ile savaşa her geçen gün daha da yaklaşıyoruz" dedi.

Tarih : 04 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Abd'den Kuzey Kore'ye: Savaşa Çok Yakınız!(6/10)2

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, California'da düzenlenen Reagan Ulusal Güvenlik Forumu'nda konuştu.

"SAVAŞ RİSKİ ARTIYOR"

Kuzey Kore ile savaş riski bulunup bulunmadığına yönelik bir soru üzerine McMaster, "Savaş riskinin her gün arttığını düşünüyorum. Biz bir yarıştayız. Bu sorunu çözmek için bir yarıştayız." ifadesini kullandı.

"SAVAŞA ÇOK YAKINIZ"

Kuzey Kore sorununu, silahlı bir çatışma olmaksızın çözebilecek yollar olduğunu kaydeden McMaster, bununla birlikte savaşa çok yakın olduklarını ve alternatif yollar arayacak zaman bulunmadığını belirtti.

"KİM'İN NÜKLEER TUTKUSU ABD İÇİN TEHDİT"

McMaster, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer tutkusunun ABD ulusal güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu savunarak, "Dolayısıyla Kim Jong-un'a, bu silahların ardına düşmenin kendisi ve rejim için bir çıkışı olmayan bir yol olduğunu ikna etmek için müttefiklerimiz, ortaklarımız ve uluslararası anlamda herkesle çalışmamız çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"DENEMELERİN BAŞARILI OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL"

Yaptığı denemelerin başarılı veya başarısız olmasının önemli olmadığını nihayetinde Kuzey Kore'nin bu başarısızlıklarla da bir şeyler öğrendiğini savunan McMaster, "Açık olan şey her füze denemesi yaptığında daha iyiye doğru gittiğidir." diye konuştu.

SON BALİSTİK FÜZEYİ GEÇEN HAFTA FIRLATTI

Kuzey Kore 75 gün aradan sonra geçen hafta bir balistik füze denemesi daha yaptı. ABD, fırlatılan füzenin 4 bin 500 kilometre irtifaya ulaştığını ve 100 kilometre yatay mesafeye ulaştıktan sonra Japon Denizi'ne düştüğünü açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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