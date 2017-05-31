ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü David Lapan, Avrupa'dan ABD'de yapılan direkt uçuşlara dizüstü (laptop) yasağı getirilmesinin "hala üzerinde çalışılan bir seçenek" olduğunu açıkladı.



Sözcü Lapan, konuyla ilgili Amerikan Politico haber sitesinde çıkan bir makale üzerine AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.



Avrupa'dan ABD'ye yapılan direkt uçuşlara dizüstü yasağı getirilmesi fikrinden vazgeçtiklerinin belirtildiği makalenin "tamamen yanlış" olduğunu kaydeden Lapan, "Bakan Kelly, ABD'ye yapılan tüm ticari uçuşları güvenli kılmak için gereken tüm tedbirleri alma ve uygulama konusunu vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.



Politico haber sitesi, söz konusu yasağın Avrupa ülkelerine genişletilmesinden vazgeçildiğini ve yasağın şu anki ülkelerle sınırlı kalacağını yazmıştı.







kaynak:sabah