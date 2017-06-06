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abd'den mısır'daki vatandaşlarına terör uyarısı

ABD'DEN MISIR'DAKİ VATANDAŞLARINA TERÖR UYARISI

ABD, Mısır'da bulunan vatandaşlarını muhtemel terör saldırılarına karşı uyardı

Tarih : 06 Haziran 2017, 10:53
Puan Ver : Abd'den Mısır'daki Vatandaşlarına Terör Uyarısı(8/10)7


 ABD'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır'daki ABD vatandaşlarına, ülkedeki ibadethanelerde Hristiyanları hedef alabilecek muhtemel "terör saldırılarına" karşı uyarıda bulundu.



Büyükelçiliğin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Hristiyanlara ait noktalara daha önce saldırılar düzenlediğine işaret edilerek, yeniden saldırılar yapılmasının mümkün olduğu bildirildi.



Mısır'da ikamet eden ABD vatandaşlarının dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, ülkedeki ABD misyonunun da ikinci emre kadar Kahire el-Kubra (Büyük Kahire) dışındaki dini yerleri ziyaret etmeyeceği vurgulandı.



 



kaynak:habertürk








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