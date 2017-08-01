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ABD'DEN, MUHALEFET LİDERLERİNİ GÖZALTINA ALAN VENEZUELA'YA SERT TEPKİ


ABD'den, Muhalefet Liderlerini Gözaltına Alan Venezuela'ya Sert Tepki
Tarih : 01 Ağustos 2017, 23:10
Puan Ver : Abd'den, Muhalefet Liderlerini Gözaltına Alan Venezuela'ya Sert Tepki(7/10)3

Venezuelada, muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma gece yarısı evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Venezuela Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Lopez ve Ledezma'nın, sosyal medyadaki hükümet karşıtı paylaşımlarıyla ev hapsi şartlarını ihlal ettikleri ve bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.

Hükümet yanlısı Yüksek Mahkeme ise Facebook'ta yaptığı açıklamada, muhalif liderlerin kaçmayı planladıkları gerekçesiyle önlem amacıyla gözaltına alındıklarını bildirdi.

2014'te hapis cezası alan muhalif lideri Lopez'in 14 yıllık cezası geçen ay ev hapsine çevrilmişti. Antonio Ledezma ise iktidarı devirmeye çalışma suçundan 2015 yılında ev hapsine çarptırılmıştı.

ABD: DERHAL SERBEST BIRAKIN

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela'da yaşanan son gelişmelere dair bir açıklama yapıldı. Siyasetçilerin gözaltına alınmasını eleştiren bakanlık, "muhalif liderleri derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

AB'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'da iki muhalefet liderinin gözaltına alınması "yanlış bir adım" olarak değerlendirildi.

Venezuela hükümetine ülkedeki gerginliği azaltması yönünde çağrıda bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Catherine Ray, muhalefet liderlerinin gözaltına alınmasını "yanlış bir adım" olarak değerlendirdi.

Ray, düzenlediği basın toplantısında, "Hatırlarsanız, birkaç hafta önce Leopoldo Lopez'in hapishaneden ev hapsine geçişini memnuniyetle karşılamıştık. Bugün duyduğumuz haberlerin açıkçası yanlış yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz. Henüz net olmayan durum hakkında Venezuela makamlarından daha fazla bilgi bekliyoruz "dedi.

Venezuela'da, muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledezma dün gece yarısı evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı. 2014'te hapis cezası alan muhalif lideri Lopez'in 14 yıllık cezası geçen ay ev hapsine çevrilmişti. Antonio Ledezma ise iktidarı devirmeye çalışma suçundan 2015 yılında ev hapsine çarptırılmıştı.

BM GENEL SEKRETERİ DE DİYALOG ÇAĞRISINDA BULUNDU

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela hükümetine ve muhalefet liderlerine ülkedeki siyasi krizin çözümü için "diyalog" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Venezuela'da tırmanan siyasi gerginliğin azaltılması, şiddetin ve ölümlerin önlenmesi için tarafların çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dujarric, "Genel Sekreter, Venezuela hükümetine ve muhalefete krizin çözümü için siyasi diyalog yolları aranması çağrısı yapıyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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