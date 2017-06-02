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abd'den pyd silahları hakkında açıklama

ABD'DEN PYD SİLAHLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ABD'nin başı çektiği IŞİD ile mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Ryan Dillon, ABD'nin PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye vereceği silahların kaydının veri tabanında tutulacağını ve bu ayrıntıların Türkiye ile paylaşılacağını açıkladı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 10:13
Puan Ver : Abd'den Pyd Silahları Hakkında Açıklama(8/10)9


Ankara'nın rahatsızlığının farkında olduğunu dile getiren Dillon, silah dağıtımının dikkatlice yapıldığını ve silahların saldırı hedeflerine uygun olarak sınırlı sayıda verileceğini ifade etti.



Dillon, YPG'ye verilen silahların listesinin NATO müttefiki olan Türkiye ile de paylaşılacağını kaydetti. Dün ABD tarafından yapılan açıklamada silah sevkıyatının başladığı belirtilmişti.



Albay Dillon tarafından yapılan açıklama, Türkiye'nin en üst düzey tepki vermesinden sadece bir gün sonra geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride konuya ilişkin şu ifadeler yer almıştı:



“Türkiye'nin beklentisi gözardı edilerek Suriye Demokratik Güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır.”



YPG'ye gönderilecek silahlar arasında ağır makineli tüfekler, zırhlı araçlar ve buldozerler de yer alıyor.



 



kaynak:sözcü








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